Rusya'dan sermaye çıkışı 72 milyar dolara yükseldi - Haberler Ekonomi
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Rusya'dan sermaye çıkışı 72 milyar dolara yükseldi

Rusya'dan sermaye çıkışı 72 milyar dolara yükseldi
AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi

Rusya'da sermaye çıkışı, geçen yıl 72 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Rusya'da sermaye çıkışı, geçen yıl 72 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Rusya Merkez Bankasından yapılan açıklamada, ülkede 2020'de sermaye çıkışının 50,2 milyar dolar iken, 2021'de 72 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, özel sektörün yatırım şeklinde yabancı varlık elde etme faaliyetleri sonucunda sermaye çıkışında artış yaşandığı kaydedildi.

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AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi Haberleri

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