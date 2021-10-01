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Rusya'dan satın alınan 4 helikopter Mali'ye ulaştı

AA / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel
Rusya'dan satın alınan 4 helikopter Mali'ye ulaştı

Mali, Rusya'dan gönderilen MI-171 tipi 4 helikopter ile silah ve mühimmatı teslim aldı.

Mali, Rusya'dan gönderilen MI-171 tipi 4 helikopter ile silah ve mühimmatı teslim aldı.

Rusya'dan gönderilen askeri ekipmanlar, Bamako Havalimanı'nda düzenlenen törenle Savunma Bakanı Sadio Camara'ya teslim edildi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Camara, silah ve mühimmatların Rusya'nın armağanı olduğunun altını çizerek, "MI-171 tipi 4 helikopteri ise Aralık 2020'de imzalanan, Haziran 2021'de yürürlüğe giren askeri iş birliği anlaşması kapsamında dost ülke Rusya'dan satın aldık." dedi.

Camara, askeri iş birliği anlaşmasının "kazan-kazan" temeline dayandığının altını çizerek, teslimatların bu kadar kısa sürede yapılmasından da memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Malili mevkidaşı Abdoulaye Diop, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında geçen hafta New York'ta bir araya gelmişti.

Lavrov, görüşmede Wagner konusunun da ele alındığına işaret ederek, Mali hükümetinin "Rus özel şirketlerini" ülkeye çağırma hakkı olduğunu söylemişti.

Mali Dışişleri Bakanı Diop ise ülkenin güvenliği konusunda Rusya'yla iş birliği yapmak istediğini dile getirmişti.

Rusya'nın Mali'deki askeri varlığına karşı çıkan Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ise Mali'nin Wagner ile iş birliği yapması halinde uluslararası desteği tamamen kaybedeceğini açıklamıştı.

Mali'ye 1000 Rus paralı asker gönderilecek iddiası

Amerikan basınında, Mali'de darbenin ardından kurulan asker ağırlıklı geçiş hükümeti ile Rus Wagner grubunun, Mali ordusunun eğitimi ve üst düzey yetkililerin korunmasını öngören anlaşmayı imzalamak üzere olduğu iddia edilmişti.

Haber de, yaklaşık 1000 paralı askerin Mali'ye gidebileceği ve buna karşılık aylık 10,8 milyon dolar ödeme yapılacağı öne sürülmüştü.

Wagner paralı askerleri, konuşlandıkları ülkelerde, yerel orduları eğitiyor, önemli isimleri koruyor, isyancı veya terörist gruplarla savaşıyor ve sıcak noktalarda altın, elmas ve uranyum madenlerinin güvenliğini sağlıyor.

Rus paralı askerlerin, Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan, Mozambik, Gine, Gine Bissau, Madagaskar, Zimbabve ve Angola gibi ülkelerde faaliyetlerde bulunduğu belirtiliyor.

AA / Fatma Esma Arslan - Son Dakika Haberleri
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