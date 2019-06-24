Rusya'dan şarap ithalatını sınırlayarak Gürcistan'a ekonomik yaptırımları arttırma tehdidi
Bir Rus milletvekilinin Gürcistan Meclisi’nde Rusça konuşma yapması üzerine Tiflis-Moskova arasında başgösteren kriz sürüyor. Rusya, Gürcistan’a daha ağır ekonomik yaptırım tehdidinde bulundu. Elindeki koz ise Gürcistan’dan ithal edilen şarap ithalatı.
Bir Rus milletvekilinin Gürcistan Meclisi'nde Rusça konuşma yapması üzerine Tiflis-Moskova arasında baş gösteren kriz sürüyor. Rusya, Gürcistan'a daha ağır ekonomik yaptırım tehdidinde bulundu. Elindeki koz ise Gürcistan'dan ithal edilen şaraplar.
Kremlin yönetimi bu ülkede Rusya karşıtı olayların kontrol altına alınması durumunda Gürcistan'dan ithal edilen şaraplara sınırlama getirecek. Gürcü ekonomisi şarap ihracatından her yıl milyonlarca dolar kazanıyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
İmamoğlu'na "Oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Ordu Valisini göreve çağırdı: İstanbul Valiliği'ne tayin edilsin
Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e olay sözler: Kendinden yaşça küçük kadınlarla olmasından rahatsız oluyorum
Nihal Olçok'tan AK Parti mesajı: Sensiz buraya kadar Erol Olçok, koyunun olmadığı yerde keçiye "Evliya Çelebi" derler
Son Dakika Haberleri