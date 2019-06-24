Rusya'dan şarap ithalatını sınırlayarak Gürcistan'a ekonomik yaptırımları arttırma tehdidi

Bir Rus milletvekilinin Gürcistan Meclisi'nde Rusça konuşma yapması üzerine Tiflis-Moskova arasında baş gösteren kriz sürüyor. Rusya, Gürcistan'a daha ağır ekonomik yaptırım tehdidinde bulundu. Elindeki koz ise Gürcistan'dan ithal edilen şaraplar.

Kremlin yönetimi bu ülkede Rusya karşıtı olayların kontrol altına alınması durumunda Gürcistan'dan ithal edilen şaraplara sınırlama getirecek. Gürcü ekonomisi şarap ihracatından her yıl milyonlarca dolar kazanıyor. Euronews.com'da Görüntüle