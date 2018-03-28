Rus Televizyonu Rum Bayrağı Yerine KKTC Bayrağını Koydu, Rumlar Çıldırdı

Rusya'nın devlet destekli televizyon ağı RT (Russia Today), çifte Rus ajan ve kızının İngiltere'de zehirlenmesiyle başlayan Moskova ile Batı ülkeleri arasında krizle ilgili, "Rus diplomatlarını sınırdışı etmeyen" ülkeler listesi yayınladı. Televizyon haberinde Kıbrıs Rum yönetimi yerine KKTC bayrağını ekrana verdi. Haber internet üzerinden de yayınlandı.

PROTESTO MESAJLARI GÖNDERDİLER

Kıbrıs'ın karşısında KKTC bayrağını izleyen Rum ve Yunanlılar, Rus televizyonuna onlarca protesto mesajı gönderdi. Rus televizyonu, KKTC bayrağına tepki gösteren Rum ve Yunanlılara, özür mesajıyla yanıt verdi. Televizyon, sehven yapılan hatanın haber merkezine iletildiğini belirtti.

"BAYRAK KASITLI YAYINLANDI"

İngiltere'de faaliyet gösteren Rum ve Yunan lobi grubu 'Lobby for Cyprus' üyeleri, tweeter mesajlarında hatanın kasıtlı yapıldığını savunarak, "Kimse fark etmeyecek sandılar, Rus televizyonu bizim zekâmızla dalga geçiyor. Yaptıklarından utanmaları gerekir" ifadelerini kullandı. Rus televizyonundaki KKTC bayrağı ve gelen tepkiler, Rum medyasında da yer buldu.