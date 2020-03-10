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Rusya, Opec, Ekonomi

Rusya'dan "petrol fiyatlarının toparlanması aylar alacak" öngörüsü

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, petrol üretimini kısa vadede 500 bin varil kadar artırabileceklerini belirterek, petrol fiyatlarının toparlanmasının aylar alacağını söyledi.

10.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:28
Rusya'dan

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, petrol üretimini kısa vadede 500 bin varil kadar artırabileceklerini belirterek, petrol fiyatlarının toparlanmasının aylar alacağını söyledi.

Novak, Rus devlet kanal Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile yürütülen üretim kesintisi anlaşması sayesinde Rus bütçesine 3 yılda yaklaşık 10 trilyon ruble katkı sağlandığını belirtti.


Petrol piyasalarında istikrar sağlanması için OPEC ile iş birliği yapmanın ihtimal dışı olmadığını anlatan Novak, "Rusya ile OPEC arasında bir sonraki toplantının mayıs ve haziranda yapılması planlanıyor." dedi.

Rusya'nın petrol üretimini artırma potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Novak, "Üretimimizi kısa vadede günlük 250-300 bin varil, genel olarak 500 bin varil düzeyinde artırabiliriz. Petrol fiyatlarının toparlanması aylar alacak." ifadelerini kullandı.

OPEC ve Rusya'nın da dahil olduğu OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin Viyana'daki toplantısından üretim kesintisi kararının çıkmamasıyla Brent petrolün varil fiyatı 31 dolara kadar gerilemişti.

Kaynak: AA

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