Rusya'dan Osmanlı'nın ağır yenilgi aldığı '93 Harbi' hatırlatması
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Rusya'dan Osmanlı'nın ağır yenilgi aldığı '93 Harbi' hatırlatması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Rusya ile Osmanlı arasında gerçekleşen '93 Harbi'ne ilişkin resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

03.03.2020 23:41 | Son Güncelleme: 03.03.2020 23:41
Rusya'dan Osmanlı'nın ağır yenilgi aldığı '93 Harbi' hatırlatması

, Rusya ile Osmanlı arasında gerçekleşen '93 Harbi'ne ilişkin resmi hesabından bir paylaşımda bulundu.


Suriye'de yaşanan çatışmalar nedeniyle Türkiye ve Rusya arasındaki gerilim yaşanırken sosyal medya platformundan yapılan paylaşım dikkat çekti. Bulgaristan'ın bağımsızlığını kazandığı hatırlatılan iletide şu ifadelere yer verildi Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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