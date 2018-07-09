Rusya'dan 'Noviçok' Açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Noviçok gazı ile zehirlenen 44 yaşındaki İngiliz Dawn Sturgess'in hayatını kaybetmesi karşısında "üzgün" olduklarını ifade ederek, olayın ardından Rusya'nın bulunduğuna ilişkin iddiaları "saçma" olarak nitelendirdi.

İngiltere'deki Amesbury kasabasında, eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının da zehirlendiği bilinen Noviçok gazı ile zehirlendiği teşhisi ile hastaneye yatan 2 kişiden birinin öldüğü açıklanmıştı. Polis hayatını kaybedenin 44 yaşındaki bir kadın olduğunu ifade etmişti. Ölüm haberinin ardından Kremlin tarafından açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, 44 yaşındaki İngiliz Dawn Sturgess'in hayatını kaybettiğine ilişkin haberler karşısında "üzgün" olduklarını ve olayın arkasında Rusya'nın olduğuna ilişkin iddiaları ise "saçma" olarak nitelendirdi. Peskov, "Bu zehirli maddenin İngiltere topraklarında varlığını sürdürmesi karşısında endişemiz devam ediyor" dedi. Sturgess'in ölümüne ilişkin soruyu yanıtlayan Rus Sözcü, "Bunun sadece İngiliz değil Avrupalılar için de tehlikeli olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA