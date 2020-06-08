Rusya'dan normalleşme sürecinde yeni adım: Sınır kapıları açılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rusya'dan normalleşme sürecinde yeni adım: Sınır kapıları açılıyor

Rusya'nın başkenti Moskova'da koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalar, yarından itibaren kademeli olarak kaldırıldığı duyuruldu.

Rusya'dan normalleşme sürecinde yeni adım: Sınır kapıları açılıyor
08.06.2020 16:02 | Son Güncelleme: 08.06.2020 16:02

Rusya'nın başkenti Moskova'da koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalar, yarından itibaren kademeli olarak kaldırıldığı duyuruldu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Rusya'da, geçtiğimiz bir ay içerisinde her gün 10 bine yakın koronavirüslü vaka tespit edilmesine rağmen, Moskova yönetimi yarından itibaren virüsle mücadele kapsamında bazı kısıtlamaların kaldırılmasına karar verdi. Moskova'da her gün yaklaşık 2 bin kişide virüs tespit ediliyor. Alınan karara göre yarından itibaren, berberler, veterinerler, mezarlık ziyaretleri, fotoğraf stüdyoları, film ve kayıt stüdyoları ile birlikte konser salonlarının da açılacağı belirtildi.

RUSYA SINIRLARINI AÇIYOR

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin normalleşme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Yabancı ülkelerde yaşayan hasta akrabalarına bakması gereken ve çalışmaya ya da eğitim görmeye gidecek olan Rus vatandaşlarına ülkeden çıkma olanağı veren hükümet kararını imzaladım" dedi. Rus medyası, Rusya'dan uçuşlara izin verilecek ilk grup ülkelerden birisinin ise Türkiye yolduğunu duyurdu ve uçuşların Temmuz ayı ortasında başlayabileceğini duyurdu. Uçuşlara ilişkin kısıtlamaların kaldırılacağı net tarihe ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

Haberler

Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı Haber
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak Haber
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi Haber
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi
Avrupa Birliği'nin merkezi olan kentteki lüks mağazalar yağmalandı Haber
Avrupa Birliği'nin merkezi olan kentteki lüks mağazalar yağmalandı
Son dakika: Devlet Başkanının koronavirüsü ciddiye almadığı Brezilya'da 1 günde 1382 kişi hayatını kaybetti Haber
Son dakika: Devlet Başkanının koronavirüsü ciddiye almadığı Brezilya'da 1 günde 1382 kişi hayatını kaybetti
Striptiz kulübünden, salgın sebebiyle görülmemiş uygulama! Haber
Striptiz kulübünden, salgın sebebiyle görülmemiş uygulama!
Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak sözler: Türkiye'den korkmuyoruz
Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak sözler: Türkiye'den korkmuyoruz
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa: Savaşın bitmesi için doğunun ele geçirilmesi şart
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa: Savaşın bitmesi için doğunun ele geçirilmesi şart
ABD'de beyaz sürücü, siyahi protestocuyu ezerek öldürdü
ABD'de beyaz sürücü, siyahi protestocuyu ezerek öldürdü
Londra'da binlerce kişi, George Floyd'un ölümünü protesto etmek için ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü
Londra'da binlerce kişi, George Floyd'un ölümünü protesto etmek için ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü
Irkçılık karşıtı protestoların ülke geneline yayıldığı ABD'de şimdi de kasırga tehlikesi kapıda
Irkçılık karşıtı protestoların ülke geneline yayıldığı ABD'de şimdi de kasırga tehlikesi kapıda
ABD'li iki medya kuruluşundan ortak anket: Halkın yüzde 80'ine göre ülke kontrolden çıktı
ABD'li iki medya kuruluşundan ortak anket: Halkın yüzde 80'ine göre ülke kontrolden çıktı
Trump, 'Her şey kontrol altında' deyip ulusal muhafızlara talimat verdi: Geri çekilin
Trump, "Her şey kontrol altında" deyip ulusal muhafızlara talimat verdi: Geri çekilin
Protestolara damga vuran görüntü! Polis memurunun kadın eylemciye müdahale tarzı büyük tepki çekti
Protestolara damga vuran görüntü! Polis memurunun kadın eylemciye müdahale tarzı büyük tepki çekti
'Koronavirüs aşısı yaptıracağım' diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
ABD'deki protestolara dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos da destek verdi
ABD'deki protestolara dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos da destek verdi
Trump köşeye sıkıştı! Protestolara karşı 10 bin asker talebi Savunma Bakanlığı tarafından reddedildi
Trump köşeye sıkıştı! Protestolara karşı 10 bin asker talebi Savunma Bakanlığı tarafından reddedildi
Rumlardan son bir haftada ikinci provokasyon! Bu kez camiye Bizans bayrağı astılar
Rumlardan son bir haftada ikinci provokasyon! Bu kez camiye Bizans bayrağı astılar
UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı: Protestoları engellemek için dövüşçüleri sokağa göndermeliyim
UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı: Protestoları engellemek için dövüşçüleri sokağa göndermeliyim
ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı
ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı
Libya'da Sirte kenti Hafter'in elinden alındı
Libya'da Sirte kenti Hafter'in elinden alındı
Darbeci Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi, görevinden istifa etti
Darbeci Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi, görevinden istifa etti
Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor
Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor
ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı
ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı
Son dakika: Libya'da Hafter'e bir darbe daha! Vişke beldesi UMH'nin kontrolüne geçti
Son dakika: Libya'da Hafter'e bir darbe daha! Vişke beldesi UMH'nin kontrolüne geçti
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
Güvenlik görevlisi, markette olay çıkaran müşteriyi tek yumrukla yere serdi
Güvenlik görevlisi, markette olay çıkaran müşteriyi tek yumrukla yere serdi
Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek
Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek
Yolcular, maske takmalarını söyleyen vatmanı dövdüler
Yolcular, maske takmalarını söyleyen vatmanı dövdüler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Mustafa Şentop Berat Albayrak Enis Berberoğlu Şahin Şerifoğulları
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Bülent Ersoy Beyazıt Öztürk
Spor Semih Özsoy Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ateş Kadın Çocuk Haziran
Şu an buradasınız: Rusya'dan normalleşme sürecinde yeni adım: Sınır kapıları açılıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 16:06:15. #1.15#
title