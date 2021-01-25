Rusya'dan, Navalnıy gösterilerini destekleyen paylaşımları nedeniyle ABD'ye protesto notası verildi
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Rusya'dan, Navalnıy gösterilerini destekleyen paylaşımları nedeniyle ABD'ye protesto notası verildi

25.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 25.01.2021 15:49
Rusya'dan, Navalnıy gösterilerini destekleyen paylaşımları nedeniyle ABD'ye protesto notası verildi

Rusya, ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinin, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması için hafta sonu düzenlenen gösterileri destekleyen paylaşımlar yapması nedeniyle ABD'ye protesto notası verdi.

Rusya, ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinin, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması için hafta sonu düzenlenen gösterileri destekleyen paylaşımlar yapması nedeniyle ABD'ye protesto notası verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, devlet kanalı Perviy'e yaptığı açıklamada, ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinin, sosyal medya üzerinden, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy yanlılarının protesto gösterilerini destekleyen paylaşımlar yaptığını anımsattı.

Söz konusu paylaşımları "Rusya'nın iç işlerine doğrudan müdahale" olarak değerlendirdiklerine dikkati çeken Zaharova, ABD'nin Moskova Büyükelçilisi John Sullivan'ın bakanlığa çağrıldığını söyledi.

ABD'yi, Rus yasalarına uymaya davet ettiklerini belirten Zaharova, "ABD tarafına protesto notası verildi." dedi.

ABD'li bazı internet şirketlerinin, gösterilerle ilgili "yalan" bilgiler paylaştığını vurgulayan Zaharova, bu iddiaların da inceleneceğini dile getirdi.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, geçen hafta sosyal medya üzerinden, ülkede yapılacak protesto gösterilerinin saat ve yerlerini paylaşmıştı.

Navalnıy'ın serbest kalması için düzenlenen protesto gösterileri

Rusya'da, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması için 23 Ocak'ta, on binlerce kişinin katıldığı izinsiz protesto gösterisi düzenlenmişti. Ülke genelindeki gösterilerde, 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığı ifade edilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Navalnıy'a destek amacıyla yapılan protesto gösterilerinin "yasa dışı ve kabul edilemez" olduğunu savunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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