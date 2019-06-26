Rusya'dan NATO'ya füze uyarısı: INF Anlaşması'na dair adımlarınıza anında yanıt veririz

Rusya'dan NATO'ya füze uyarısı: INF Anlaşması'na dair adımlarınıza anında yanıt veririz

Rusya, NATO’nun Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması konusunda atacağı yeni adımlara anında yanıt verileceği uyarısında bulundu. Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, “NATO’nun INF Anlaşması konusunda Rusya’ya yönelik atacağı adımlara aynı şekilde karşılık verilecektir.” dedi.

Rusya'dan NATO'ya füze uyarısı: INF Anlaşması'na dair adımlarınıza anında yanıt veririz

Rusya, NATO'nun Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması konusunda atacağı yeni adımlara anında yanıt verileceği uyarısında bulundu.

NATO üyesi ülkelerin savunma bakanlarının Brüksel'de yapacağı toplantı öncesinde konuşan Rusya'nın Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, "NATO'nun INF Anlaşması konusunda Rusya'ya yönelik atacağı adımlara aynı şekilde karşılık verilecektir." diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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