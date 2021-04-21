Rusya'dan NATO ve Kiev'e çağrı: Gerginliği yükseltecek harekelerden uzak durun
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Rusya'dan NATO ve Kiev'e çağrı: Gerginliği yükseltecek harekelerden uzak durun

Rusya'dan NATO ve Kiev'e çağrı: Gerginliği yükseltecek harekelerden uzak durun
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev yönetimi ve NATO'ya Donbas'ta gerginliği yükseltecek hareketlerden uzak durmaya çağırdı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev yönetimi ve NATO'ya Donbas'ta gerginliği yükseltecek hareketlerden uzak durmaya çağırdı.

Rusya ile Ukrayna arasında Donbass krizi sürüyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kiev ve NATO'yu Donbas'ta gerginliği yükseltecek hareketlerden uzak durma çağrısında bulunuldu. Açıklama, Rusya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Örgütler Dairesi Direktörü Pyotr Ilyichev'den geldi. Ilyichev Rus medyasına yaptığı açıklamada, NATO ve Kiev yönetiminin Rus düşmanlığını bırakması gerektiğini ifade ederek, " Bu, sonuçta sadece Donbass'ta gerginliğin artmasına neden oluyor. Onları Ukrayna'nın doğusunda daha fazla istikrarsızlığa yol açabilecek eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz" dedi.

ZELENSKİY'DEN PUTİN'E DAVET

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e savaşın sürdüğü Donbas'ta görüşme teklif etmişti. Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Burada binlerce insanın canı söz konusu. Kavgayla savaşın farkı, savaşta herkes kaybeder. Birine saldırarak kendini koruyamazsın. Tanklarda barış olmaz. Sayın Putin, Ukrayna'ya ait olan ve savaşın sürdüğü Donbas'ın herhangi bir noktasında buluşmaya çağırıyorum" ifadelerine yer vermişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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