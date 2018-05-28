Rusya'dan NATO'ya Üstü Kapalı Tehdit: Genişleme İstikrara Katkı Sunmaz!

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'nun Rusya sınırında genişlemesinin güvenlik ve istikrara katkıda bulunmayacağını savundu.

"HER EGEMEN DEVLET BU KARARI ALABİLİR"

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Polonya'da ABD üssünün kurulması iddialarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Böyle bir kararı her egemen devletin alabileceğini hatırlatan Peskov, "Fakat kıtadaki genel güvenlik atmosferinin sonuçları elbette ortadadır." ifadelerini kullandı.

"KARŞI EYLEME YOL AÇAR"

NATO'nun Rusya sınırlarında kademeli olarak alt yapısını genişletmesinin güvenlik ve istikrara katkı sağlamayacağını belirten Peskov, "Tam tersine bu yayılmacı eylem Rus tarafından karşı eyleme yol açar." dedi.