Rusya'dan Muğla'nın tanıtımı için gelen misafirler bölgeye hayran kaldı

Muğla'nın tanıtımı için düzenlenen organizasyon kapsamında Rusya'dan gelen grup, bölgenin güzelliklerine hayran kaldı.

Muğla'nın deniz, kum, güneş üçlemesinin yanı sıra doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla ön plana çıkması ve daha fazla Rus turist çekmesi için yürütülen tanıtım çalışmaları sürüyor.

Kente Rusya'dan gelen blogger (blog yazarı) ve sosyal medya fenomenlerinden oluşan grup, labirent görünümlü Dalyan Kanalı, Kaunos Antik Kenti, Avrupa'nın en iyi korunan açık alanları arasında gösterilen İztuzu Plajı ile Marmaris, Köyceğiz Sultaniye Kaplıcaları, nar bahçeleri, butik otelleri, manzarasıyla ünlü Ölüdeniz ve Göcek koylarını gezdi.

İztuzu Plajı ve 2 bin 400 yıllık kaya mezarları önünde fotoğraf çektiren misafirler, doğa harikası koylarda kano yapıp denize girerek dinlenme imkanı buldu.

Ekiptekiler, Dalyan Mahallesi'ndeki nar bahçelerini gezerek burada hasat yapan kadınlarla ürünleri toplayıp fotoğraf ve video paylaştı.

Kısa sürede çok sayıda beğeni alan paylaşımlarla bölgenin tanıtımına katkı sunulması amaçlanıyor.

Bölgesel tanıtım için çalışacaklar

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, AA muhabirine, Rusya pazarında etkin bir tanıtım yapmak için uzun zamandır çalışma yürüttüklerini söyledi.

Salgın döneminde Rusya ve Ukrayna'dan bölgeye turistlerin geldiğini anlatan Güvenç, Muğla'nın ana pazarı İngiltere'de bu sezonun açılmadığını, İngiliz turistlerin bölgeye gelemediğini belirtti.

Güvenç, Dalaman bölgesini özellikle Rusya ve Ukrayna'da daha geniş kitlelere tanıtmak için program hazırladıklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Bunlardan biri de dijital marketing konusunda atak yapmaktı. Yaklaşık 4 aydır üzerinde çalıştığımız bir projeydi. Türkiye'ye en fazla ikinci yolcu gönderen Rusya'nın en önemli havalimanının yönetimiyle iş birliği yaparak Rusya'da çok etkin, 1 milyondan fazla takipçisi olan, çeşitli kategorik kitlelere hitap eden bloggerları seçmeye çalıştık. Bu çalışmayı yürütürken Kültür ve Turizm Bakanlığına da başvurduk. Bakanlığın desteğini aldık. Tanıtma Genel Müdürlüğü, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajans bu konuda büyük destek vererek bloggerların seçilmesinden kriterlerin oluşturulmasına kadar tüm planlamaları yaptı. Yapılan seçimlerin ardından bloggerlar hazırlıklı ve koreografik düzenlemelerle geldi. 5 gün kalacak ekip, bölgesel tanıtım için çalışacak. Kendilerinden beklentimiz büyük."

Dalyan Turizmciler ve Otelciler Derneği Başkanı Ali Mürşit Yağmur ise bölgenin tanıtımını en iyi şekilde yaparak kaliteli turistin gelmesini sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

"Burası çok güzel"

Rusya'da çok sayıda takipçisi bulunan Tatiyana Bederiva, Muğla'nın güzelliklerini keşfetmek için geldiğini söyledi.

Daha önce Antalya, Alanya ve Kemer'i gezdiğini ancak Muğla'yı görmediğini anlatan Bederiva, şunları kaydetti:

"Bu bölgede çok fazla aktivite çeşitliliği olduğunu gördük. Hayatımda ilk defa narın nasıl yetiştiğini gördüm. Türkiye'ye ilk defa geliyor olmamamıza rağmen yeni yerleri keşfetmek beni çok mutlu etti. Takipçilerime buranın güzelliklerini göstererek tavsiye ediyorum. Bunun neticesinde buraya gelenlerin sayısı mutlaka artacaktır. Bir daha buraya ailem ve çocuklarımla geleceğim. Çocuklarım, 'Bizi neden götürmedin' diye sitem etti. Bir daha kesinlikle geleceğim. Burası çok güzel. Dalyan'ın manzarası, yemekleri, doğası ve misafirperverliği beni çok etkiledi."

"Bölgenin doğal güzelliklerine hayran kaldım"

Misafirlerden Aminna Biserov ise amaçlarının bölgenin doğal güzellikleri, kültürü ve insanını keşfetmek ve tanıtmak olduğunu dile getirdi.

Tura eşiyle katıldığını belirten Biserov, "Bölgenin doğal güzelliklerine hayran kaldım. Tüm takipçilerime bu bölgenin en güzel yerlerini paylaşacağım. Herkesi buraya davet edeceğim. Buraya gelirken iklimini, denizini ve tatil türünü merak ettim. Ondan sonra geri gelip gelmeyeceğime karar verecektim ama ikinci günde hemen kararımı verdim ve kesinlikte tekrar buraya geleceğim." diye konuştu.

Kisenye Motkova ise Dalyan Kanalı ve sazlıklarını "harika" bir görüntü olarak değerlendirdi.

Tatil için bölgenin ideal bir yer olduğunu vurgulayan Motkova, "Burada doğa muhteşem. Tatil için aradığınız her şey var. Program bittikten sonra hiç vakit kaybetmeden erkek arkadaşımla da buraya geleceğim. Denizi ve ormanları çok seviyorum. Burada fazlasıyla var." dedi.