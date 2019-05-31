Rusya'dan misilleme: AB kurum ve yetkililerinin bulunduğu "kara liste" genişletiliyor

Rusya'dan misilleme: AB kurum ve yetkililerinin bulunduğu "kara liste" genişletiliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, AB yetkililerine ve kurumlarına yönelik kısıtlamaları genişletme kararı aldı

Rusya'dan misilleme: AB kurum ve yetkililerinin bulunduğu

Moskova yönetimi, Rus vatandaşlarına yönelik kısıtlamalar nedeniyle Avrupa Birliği yetkililerinin ve kurumlarının bulunduğu "kara liste"nin genişletileceğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın mütekabiliyet gereği AB yetkililerine ve kurumlarına yönelik kısıtlamaları genişletme kararı aldığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et