Rusya'dan misilleme: AB kurum ve yetkililerinin bulunduğu "kara liste" genişletiliyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı, AB yetkililerine ve kurumlarına yönelik kısıtlamaları genişletme kararı aldı
Moskova yönetimi, Rus vatandaşlarına yönelik kısıtlamalar nedeniyle Avrupa Birliği yetkililerinin ve kurumlarının bulunduğu "kara liste"nin genişletileceğini açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın mütekabiliyet gereği AB yetkililerine ve kurumlarına yönelik kısıtlamaları genişletme kararı aldığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com