Rusya'dan Meta'ya 1 milyar 990 milyon ruble para cezası

Rusya'da bir mahkeme, yasaklı içerikleri kaldırmadığı gerekçesiyle Facebook ve Instagram sosyal medya platformlarının ana şirketi Meta'ya 1 milyar 990 milyon ruble (27 milyon dolar) para cezası verdi.

Rusya'dan Google'ın ardından Meta'ya da rekor para cezası verdi. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından yaklaşık 2 bin yasaklı materyalin silinmediği Facebook ve Instagram sosyal medya platformlarının ana şirketi Meta hakkında açılan dava başkent Moskova'daki Taganskiy Bölge Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Meta sosyal medya şirketine 1 milyar 99O milyon (27 milyon dolar) ruble para cezası verdi.

Öte yandan aynı mahkeme, Roskomnadzor tarafından16 yasaklı içeriği kaldırmadığı gerekçesiyle Google ise 7 milyar 2 milyon ruble (99 milyon dolar) para cezası vermişti. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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