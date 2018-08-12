Rusya'dan Kritik Dolar Hamlesi: Dolar Yerine, Avro ve Çin Yuanının Kullanımını Artıracağız

Siluanov, Rus televizyon kanalı Rossiya 1'e verdiği mülakatta, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları nedeniyle dolar kullanımını azaltacaklarını belirtti. Yaptırımlar doğrultusunda ABD varlıklarına yönelik yatırımları azalttıklarına işaret eden Siluanov, "ABD varlıklarına yatırımlarımızı önemli oranda azalttık ve azaltmaya devam edeceğiz. Dolar yerine de avro ve Çin yuanı gibi para birimlerinin kullanımını artıracağız. ABD doları uluslararası ticarette tehlikeli bir enstrüman haline geldi." diye konuştu.

"ABD'Lİ ŞİRKETLERE YAPTIRIM YOK"

Rusya'daki Amerikan şirketlere ise yaptırım uygulamayı planlamadıklarını söyleyen Siluanov, "Çünkü bu şirketler Rusya vatandaşlarını istihdam ediyorlar. Petrol ticaretinde ise yerel paralara geçme ihtimalini değerlendiriyoruz. ABD'nin yaptırımları Amerikalılara geri tepecek." ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan,yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Çin, Rusya, İran, Ukrayna gibi ülkelerle ticaretin milli para birimleri üzerinden yapılmasının planlandığını bildirmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ABD'nin doları siyasi bir enstrüman olarak kullanmasını eleştirerek "ABD'nin doların kullanılmasına yönelik kısıtlayıcı adımlarını stratejik bir hata olarak görüyoruz." demişti.