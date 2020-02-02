Rusya'dan koronavirüse karşı korunmak için 3 ilaçtan oluşan tedavi önerisi
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Rusya'dan koronavirüse karşı korunmak için 3 ilaçtan oluşan tedavi önerisi

Rusya Sağlık Bakanlığı Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül koronavirüsten korunmak için üç farklı ilacın alınması gerektiğiyle ilgili sağlık çalışanlarına tavsiye niteliğinde bir liste yayımladı. Listede Ribavirin, Lopinavir ve bağışıklık sistemini güçlendiren Ritonavir Recombinant yer alıyor

02.02.2020 14:08 | Son Güncelleme: 02.02.2020 14:08
Rusya'dan koronavirüse karşı korunmak için 3 ilaçtan oluşan tedavi önerisi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül koronavirüsten korunmak için üç farklı ilacın alınması gerektiğiyle ilgili sağlık çalışanlarına tavsiye niteliğinde bir liste yayımladı.


Rusya Federal Servisi Tüketici Hakları Koruması ve İnsan Refahı ile birlikte yapılan çalışma koronavirüsten korunmak ve tedavi etmek için "geçici rehber" niteliği taşıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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