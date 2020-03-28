Rusya'dan, Korona virüsü tedavi edecek yeni ilaç geliştirildiği açıklaması Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA), Korona virüsü tedavi edecek ilacın geliştirildiğini açıkladı.

Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA), Korona virüsü tedavi edecek ilacın geliştirildiğini açıkladı.

Rusya tarafından Çin'de başlayan Korona virüsüne karşı uzun süredir üzerinde çalışılan ilaç ve aşı çalışmalarından sonuç alındığı açıklandı. Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Rusya, FMBA'ya ait 'Farmzashchita' Araştırma ve Üretim Merkezi, Çin'in ve Fransa'nın deneyimlerini göz önünde bulundurarak, sıtmaya karşı kullanılan Meflokin ilacının bazında korona virüs enfeksiyonunun tedavi şemasını geliştirdi. Yüksek seçicilikteki ilaç Korona virüsün hücrelerdeki enfeksiyonunu takiben hücre kültürlerinde gözlenen mikroskobik değişiklikleri yok eder ve yeni bir bakteriyel viral oluşumunun önüne geçe ve bağışıklığı arttırır. Bu ilaç akciğerlerdeki virüse karşı etkili bir tedavi sağlayacaktır" denildi.

İlacın ne zaman piyasaya sürüleceği ve hastalarda kullanılacağına dair henüz bilgi verilmedi.

(İHA)

Kaynak: İHA