Son dakika haberleri... Rusya'dan Kırım'da gözdağı: 40'tan fazla gemi, 10 binin üzerinde asker ile tatbikat
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Son dakika haberleri... Rusya'dan Kırım'da gözdağı: 40'tan fazla gemi, 10 binin üzerinde asker ile tatbikat

Son dakika haberleri... Rusya'dan Kırım'da gözdağı: 40'tan fazla gemi, 10 binin üzerinde asker ile tatbikat
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım'da 40'tan fazla gemi ve 10 binin üzerinde askerin katıldığı tatbikatın başladığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım'da 40'tan fazla gemi ve 10 binin üzerinde askerin katıldığı tatbikatın başladığını duyurdu.

Rusya ile Ukrayna arasında gerilimi tırmandıran Donbass krizinde Karadeniz'de başlayan hareketlilik giderek artıyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karadeniz ve Kırım'da 40'tan fazla savaş gemisi, 10 binden fazla asker, bin 200 askeri teçhizat ve ayrıca destek sağlayacak 20 geminin katılacağı askeri tatbikatın başladığı duyuruldu. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun ülkenin Güney Askeri Bölgesi ve Hava Kuvvetleri'nden askerlerin yer aldığı tatbikatları denetlemek için Kırım'a geldiği bildirildi.

Öte yandan Rusya geçtiğimiz günlerde Karadeniz'in bazı noktalarında bazı gemiler için Rusya'ya ait kara sulardan geçiş hakkı kullanımının durdurulacağını belirtmişti. 20 Nisan'da ise NOTAM olarak adlandırılan havacıları bilgilendirme notu yayınlayan Rusya, Karadeniz'in ve Kırım hava sahasının bir kısmında sivil uçuşların kısıtlandığını duyurmuş, 24 Nisan'a kadar uygulanacak olan kısıtlama nedeniyle Karadeniz'in, Kırım yarımadasındaki Akmescit noktasındaki bazı kısımlarda hava sahaların uçuşa kapatıldığı ifade edilmişti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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