Rusya'dan Kırım'da 10 bin askerli tatbikat

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev ile Moskova arasındaki tartışmalı bölge olan Kırım'daki tatbikata 10 binden fazla asker, 40 savaş gemisi ve 20 destek gemisinin katıldığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev ile Moskova arasındaki tartışmalı bölge olan Kırım'daki tatbikata 10 binden fazla asker, 40 savaş gemisi ve 20 destek gemisinin katıldığını duyurdu.

Rus ordusu, Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass'taki gerilim nedeniyle suların ısındığı Karadeniz'de geniş katılımlı bir tatbikat gerçekleştiriyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım'daki tatbikata 10 binden fazla asker, 40 savaş gemisi ve 20 destek gemisinin katıldığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoygu, Güney Askeri Bölge ve Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenen özel tatbikatların gerçekleşeceği Kırım'a indi.

RUSYA SAVUNMA BAKANI KRİTİK BÖLGEDE

Kırım'daki tatbikatla ilgili yetkililerden bilgi alan Rusya Savunma Bakanı Shoygu, tatbikat hazırlıklarının sürdürüldüğü bölgede tatbikata katılacak Rus deniz ve kara kuvvetlerinin hazırlıklarını kontrol ettiği bildirildi.Rus Savunma Bakanı, Güney Askeri Bölge Komutanı Albay General Aleksandr Dvornikov'un yapılacak olan tatbikat planları hakkındaki raporunu dinledi. Opuk eğitim sahasında düzenlenecek olan tatbikata, Rusya Hava Kuvvetleri'nin yanı sıra, hava savunma birlikleri, Rus donanmasından birçok savaş gemisi ve hücum botu katılacak. Rusya Hazar Donanma Filosunu oluşturan Karadeniz Filosunun da hazır bulunacağı tatbikata, kıyı birliklerinin askeri birimleri ve Güney Ordusu Hava Kuvvetleri birlikleri de katılacak.

TATBİKATIN ADRESİ OPUK EĞİTİM SAHASI

Tatbikat öncesi son hazırlıkların yapıldığının bildirildiği açıklamada, bölgeye kıyı kuvvetlerinin kontrolündeki hava savunma füze sistemlerinin de konuşlandırıldığı belirtildi. Tatbikatın yapılacağı Kırım'daki Opuk eğitim sahası, Kırım yarımadasının güneydoğu kıyısında yer alan bir liman şehri olan Feodesya'ya 60 km, Kerç'e ise 40 km uzaklıkta yer alıyor. Tatbikatın yapılacağı alanın boyutları ön cephe boyunca 30 km uzunluğa, 15 km derinliğe ulaşıyor. Geniş alana yayılan Opuk eğitim sahası, kıyı savunmaları tatbikatları için de uygun bir koşullar sağlıyor. Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı, 24 Nisan'dan 31 Ekim'e kadar Karadeniz'in bazı bölgelerinde yabancı savaş gemileri ve diğer devlet gemileri için Rusya'ya, ait kara sulardan geçiş hakkı kullanılmasını askıya alacağını duyurmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı