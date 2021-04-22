Rusya'dan Kırım'da 10 bin askerli tatbikat
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rusya'dan Kırım'da 10 bin askerli tatbikat

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev ile Moskova arasındaki tartışmalı bölge olan Kırım'daki tatbikata 10 binden fazla asker, 40 savaş gemisi ve 20 destek gemisinin katıldığını duyurdu.

  Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev ile Moskova arasındaki tartışmalı bölge olan Kırım'daki tatbikata 10 binden fazla asker, 40 savaş gemisi ve 20 destek gemisinin katıldığını duyurdu. 

Rus ordusu, Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass'taki gerilim nedeniyle suların ısındığı Karadeniz'de geniş katılımlı bir tatbikat gerçekleştiriyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım'daki tatbikata 10 binden fazla asker, 40 savaş gemisi ve 20 destek gemisinin katıldığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoygu, Güney Askeri Bölge ve Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenen özel tatbikatların gerçekleşeceği Kırım'a indi.

RUSYA SAVUNMA BAKANI KRİTİK BÖLGEDE

Kırım'daki tatbikatla ilgili yetkililerden bilgi alan Rusya Savunma Bakanı Shoygu, tatbikat hazırlıklarının sürdürüldüğü bölgede tatbikata katılacak Rus deniz ve kara kuvvetlerinin hazırlıklarını kontrol ettiği bildirildi.Rus Savunma Bakanı, Güney Askeri Bölge Komutanı Albay General Aleksandr Dvornikov'un yapılacak olan tatbikat planları hakkındaki raporunu dinledi. Opuk eğitim sahasında düzenlenecek olan tatbikata, Rusya Hava Kuvvetleri'nin yanı sıra, hava savunma birlikleri, Rus donanmasından birçok savaş gemisi ve hücum botu katılacak. Rusya Hazar Donanma Filosunu oluşturan Karadeniz Filosunun da hazır bulunacağı tatbikata, kıyı birliklerinin askeri birimleri ve Güney Ordusu Hava Kuvvetleri birlikleri de katılacak.

TATBİKATIN ADRESİ OPUK EĞİTİM SAHASI

Tatbikat öncesi son hazırlıkların yapıldığının bildirildiği açıklamada, bölgeye kıyı kuvvetlerinin kontrolündeki hava savunma füze sistemlerinin de konuşlandırıldığı belirtildi. Tatbikatın yapılacağı Kırım'daki Opuk eğitim sahası, Kırım yarımadasının güneydoğu kıyısında yer alan bir liman şehri olan Feodesya'ya 60 km, Kerç'e ise 40 km uzaklıkta yer alıyor. Tatbikatın yapılacağı alanın boyutları ön cephe boyunca 30 km uzunluğa, 15 km derinliğe ulaşıyor. Geniş alana yayılan Opuk eğitim sahası, kıyı savunmaları tatbikatları için de uygun bir koşullar sağlıyor. Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı, 24 Nisan'dan 31 Ekim'e kadar Karadeniz'in bazı bölgelerinde yabancı savaş gemileri ve diğer devlet gemileri için Rusya'ya, ait kara sulardan geçiş hakkı kullanılmasını askıya alacağını duyurmuştu.


Rusya'dan Kırım'da 10 bin askerli tatbikat
Rusya'dan Kırım'da 10 bin askerli tatbikat
Rusya'dan Kırım'da 10 bin askerli tatbikat
Rusya'dan Kırım'da 10 bin askerli tatbikat
Rusya'dan Kırım'da 10 bin askerli tatbikat

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Savaş artık an meselesi! Putin 80 bin askere 'Hazır ol' talimatı verdi, işte ilk hedef
Savaş artık an meselesi! Putin 80 bin askere "Hazır ol" talimatı verdi, işte ilk hedef
Rusya, Karadeniz hava sahasında geçici uçuş kısıtlaması getirdi
Rusya, Karadeniz hava sahasında geçici uçuş kısıtlaması getirdi
Dünya kayıp denizaltı için seferber oldu! Kötü olansa yalnızca 72 saatlik oksijeni kaldı
Dünya kayıp denizaltı için seferber oldu! Kötü olansa yalnızca 72 saatlik oksijeni kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Müjde Ar Müge Anlı Toprak Sergen Serenay Sarıkaya
Spor Fırat Aydınus Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Rusya'dan Kırım'da 10 bin askerli tatbikat - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 14:39:38. #1.16#

title