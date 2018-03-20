Rusya'dan Kimyasal Silah Açıklaması: "Suriye'deki Teröristler Son Bir Haftada 3 Kez Kimyasal Silah...

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'deki terörist grupların son bir hafta içerisinde 3 kez kimyasal silah kullandığını açıkladı.

Bakan Şoygu, " ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hareketlerini gözlemlemeye devam ediyoruz. Suriye ordusunun faaliyetlerine dikkat ediyoruz. Militanlar tarafından zehirli maddeler ve kimyasal silahlar kullanıldığını da biliyoruz. Son bir haftada 3 kez bu tür girişimde bulunuldu." ifadelerini kullandı. - MOSKOVA