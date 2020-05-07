Rusya'dan Kastamonu'ya getirilenlerin karantina süreleri doldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rusya'dan Kastamonu'ya getirilenlerin karantina süreleri doldu

Rusya'dan Kastamonu'ya getirilenlerin karantina süreleri doldu
07.05.2020 13:00 | Son Güncelleme: 07.05.2020 13:17

Rusya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirildikleri Kastamonu'da, karantina süreleri dolan 180 Türk vatandaşı memleketlerine uğurlanıyor.

Rusya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirildikleri Kastamonu'da, karantina süreleri dolan 180 Türk vatandaşı memleketlerine uğurlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu çerçevesinde Rusya'dan getirilen vatandaşların 14 günlük karantina süreci tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Baharzade Feride Hanım Yurdu'na kalan vatandaşlar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra görevliler eşliğinde dezenfekte edilen otobüslere bindirildi.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından vatandaşlara fidan hediye edildi. Vatandaşlardan bir kısmı, fidanları, yurdun bahçesinde önceden hazırlanmış alana dikti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs sürecinde Kastamonu'da ABD, Rusya ve Suudi Arabistan'tan gelen misafirlere ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Türk Kızılayın ortaklaşa hareket ettiğini anlatan Asrak, karantinası tamamlanan vatandaşların memleketlerine uğurlandığını söyledi.

Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu ise vatandaşlara günün anısına birer fidan armağan ettiklerini belirterek, "İsteyen kendi yaşadığı yere fidanı götürüp dikebileceği gibi isteyenlerle hemen tesisimizin yan tarafında hazırladığımız alanda fidanlarımızı dikiyoruz." dedi.

Karantinadan ayrılanlardan Mariana Erdem, Kastamonu'da çok güzel ağırlandığını söyledi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğine teşekkür eden Erdem, "Çok güzel organize ettiler. Ben Moskova'dan değil Sibirya'dan geliyorum. Minnettarım. Kastamonu'da da bize çok güzel baktılar. Bütün isteklerimizi, bütün sorunlarımızı çözmeye çalıştılar." diye konuştu.

Mehmet Can Demir ise herekse teşekkür ederek, "Devletimizden Allah razı olsun. Hiçbir eksikliğimiz olmadı. Rusya'da okullarımız tatil oldu, online eğitime geçtik. Orada hastalığa yakalansam, burada göreceğim sağlık fırsatını göremeyecektim. Ülkeme geldim, ailem burada. Burada daha iyi şartlarda korunabileceğimi bildiğim için geldim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Haberler
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haberler
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti Haberler
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Haberler
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti Haberler
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran Haberler
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak
Evlerine dönen Suriyeliler, yıkıntılar üzerinde iftar yapıyor
Evlerine dönen Suriyeliler, yıkıntılar üzerinde iftar yapıyor
500 bin lira ödülle aranan Mahsum kod adlı terörist öldürüldü
500 bin lira ödülle aranan Mahsum kod adlı terörist öldürüldü
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesinin feshedildiği iddiasını yalanladı
Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesinin feshedildiği iddiasını yalanladı
Son Dakika: Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit seçildi
Son Dakika: Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit seçildi
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı
Salgına rağmen dışarı çıkan vatandaşın ilginç bahanesi: Trabzonluyum, darlandım
Salgına rağmen dışarı çıkan vatandaşın ilginç bahanesi: Trabzonluyum, darlandım
Akrep burcunda Dolunay 2020! Burçlara etkileri neler?
Akrep burcunda Dolunay 2020! Burçlara etkileri neler?
'Ölmek ne garip şey anne' notunu bırakıp kaybolan genç ortaya çıktı: Canım sıkılmıştı
"Ölmek ne garip şey anne" notunu bırakıp kaybolan genç ortaya çıktı: Canım sıkılmıştı
En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak
En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak
Bilim Kurulu Üyesi Azap'tan 'normalleşme' yorumu: Virüs bitmeyecek, aramızda dolaşmaya devam edecek
Bilim Kurulu Üyesi Azap'tan "normalleşme" yorumu: Virüs bitmeyecek, aramızda dolaşmaya devam edecek
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Türkiye'de koronavirüsten vefatlar içinde huzurevinde kalanların oranı yüzde 4
Türkiye'de koronavirüsten vefatlar içinde huzurevinde kalanların oranı yüzde 4
Avrupa'nın 9 büyük ligi arasında, yüzde olarak büyük kaybı Süper Lig yaşayacak
Avrupa'nın 9 büyük ligi arasında, yüzde olarak büyük kaybı Süper Lig yaşayacak
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e 'Eyşan' benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e "Eyşan" benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı
Apple'ın açığını bulan genç, 1,5 TL'lik müzik klibi ile ödüllendirildi
Apple'ın açığını bulan genç, 1,5 TL'lik müzik klibi ile ödüllendirildi
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
Flamengo Kulübünde 38 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Flamengo Kulübünde 38 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Kiraladığı lüks cipi denize atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yürüdü
Kiraladığı lüks cipi denize atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yürüdü
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi: Tottenham ve Napoli Vedat Muriqi için teklif yaptı
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi: Tottenham ve Napoli Vedat Muriqi için teklif yaptı
Günlük burç yorumları 7 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 7 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
MetroPOLL'un son anketinde Meral Akşener sürprizi! Erdoğan'ın ardından ikinci oldu
MetroPOLL'un son anketinde Meral Akşener sürprizi! Erdoğan'ın ardından ikinci oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mustafa Destici Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Tarkan Şener Şen Sezen Aksu Kemal Sunal
Spor Ersun Yanal Loris Karius Sergen Yalçın Nenad Bjelica Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Bursa Haziran İntihar
Şu an buradasınız: Rusya'dan Kastamonu'ya getirilenlerin karantina süreleri doldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 14:47:38. #1.15#
title