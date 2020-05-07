Rusya'dan Kastamonu'ya getirilenlerin karantina süreleri doldu

Rusya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirildikleri Kastamonu'da, karantina süreleri dolan 180 Türk vatandaşı memleketlerine uğurlanıyor.

Rusya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirildikleri Kastamonu'da, karantina süreleri dolan 180 Türk vatandaşı memleketlerine uğurlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu çerçevesinde Rusya'dan getirilen vatandaşların 14 günlük karantina süreci tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Baharzade Feride Hanım Yurdu'na kalan vatandaşlar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra görevliler eşliğinde dezenfekte edilen otobüslere bindirildi.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından vatandaşlara fidan hediye edildi. Vatandaşlardan bir kısmı, fidanları, yurdun bahçesinde önceden hazırlanmış alana dikti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs sürecinde Kastamonu'da ABD, Rusya ve Suudi Arabistan'tan gelen misafirlere ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Türk Kızılayın ortaklaşa hareket ettiğini anlatan Asrak, karantinası tamamlanan vatandaşların memleketlerine uğurlandığını söyledi.

Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu ise vatandaşlara günün anısına birer fidan armağan ettiklerini belirterek, "İsteyen kendi yaşadığı yere fidanı götürüp dikebileceği gibi isteyenlerle hemen tesisimizin yan tarafında hazırladığımız alanda fidanlarımızı dikiyoruz." dedi.

Karantinadan ayrılanlardan Mariana Erdem, Kastamonu'da çok güzel ağırlandığını söyledi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğine teşekkür eden Erdem, "Çok güzel organize ettiler. Ben Moskova'dan değil Sibirya'dan geliyorum. Minnettarım. Kastamonu'da da bize çok güzel baktılar. Bütün isteklerimizi, bütün sorunlarımızı çözmeye çalıştılar." diye konuştu.

Mehmet Can Demir ise herekse teşekkür ederek, "Devletimizden Allah razı olsun. Hiçbir eksikliğimiz olmadı. Rusya'da okullarımız tatil oldu, online eğitime geçtik. Orada hastalığa yakalansam, burada göreceğim sağlık fırsatını göremeyecektim. Ülkeme geldim, ailem burada. Burada daha iyi şartlarda korunabileceğimi bildiğim için geldim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA