Rusya'dan karantina açıklaması: Kuralları ihlal edenler sınır dışı edilebilir Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, karantina kurallarını ihlal eden yabancı vatandaşların mevcut prosedüre uygun olarak sınır dışı edilebileceğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, karantina kurallarını ihlal eden yabancı vatandaşların mevcut prosedüre uygun olarak sınır dışı edilebileceğini duyurdu.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova kuralları ihlal eden Çin vatandaşlarının sınır dışı edilmesine dair olan haberlerle ilgili "Rusya Federasyonu'nun kabul ettiği prosedüre uygun olarak, karantina kurallarını ihlal eden yabancı vatandaşlar sınır dışı edilebilir" ifadelerini kullandı.

Zakharova, Dışişleri Bakanlığı'nın sadece Çin vatandaşları ile ilgili durumu değil, aynı zamanda diğer ülke vatandaşları ile ilgili durumu da takip ettiğini belirterek, "Çin vatandaşları ile ilgili bir durumda Çinli partnerlerimizle iş birliği yapıyoruz. Diğer ülkelerin vatandaşlarıyla ilgili bir durumda da ülkelerin büyükelçilikleri ile iş birliği yapıyoruz ve bu sorunları etkin bir şekilde eş zamanlı olarak çözüyoruz" dedi.

Ayrıca Sözcü Zakharova, "Çin tarafına gelince, ikili ilişkilerimizin dostane doğasını dikkate alarak iş birliği yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA