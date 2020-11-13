Rusya'dan Karabağ'da yanlışlıkla düşürülen Rus helikopteriyle ilgili açıklama
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Rusya'dan Karabağ'da yanlışlıkla düşürülen Rus helikopteriyle ilgili açıklama

13.11.2020 11:36 | Son Güncelleme: 13.11.2020 11:41
Rusya'dan Karabağ'da yanlışlıkla düşürülen Rus helikopteriyle ilgili açıklama

Rusya'ya ait Mi-24 tipi askeri helikopterin Azerbaycan ordusu tarafından yanlışlıkla düşürülmesiyle ilgili Kremlin'den açıklama geldi.

Rusya'ya ait Mi-24 tipi askeri helikopterin Azerbaycan ordusu tarafından yanlışlıkla düşürülmesiyle ilgili Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın Bakü'nün Ermenistan'da Rus Mi-24 helikopterini düşürmesiyle ilgili özrünü, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in anında reaksiyon göstermesi ve tarafsız bir soruşturma gerçekleştirmeye hazır olmasından dolayı kabul ettiğini söyledi.

Rus helikopteri 9 Kasım'da Ermenistan-Azerbaycan sınırında Yeraskh köyü yakınlarında Azerbaycan ordusu tarafından yanlışlıkla düşürülmesiyle ilgili Moskova yönetiminden yeni açıkama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın Bakü'nün Ermenistan'da Rus Mi-24 helikopterini düşürmesiyle ilgili özrünü, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in anında reaksiyon göstermesi ve tarafsız bir soruşturma gerçekleştirmeye hazır olmasından dolayı kabul ettiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Rus helikopteri 9 Kasım'da Ermenistan-Azerbaycan sınırında Yeraskh köyü yakınlarında düşürülmüştü. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i arayıp özür dilemiş ve suçluların cezalandırılacağını söylemişti. Azerbaycan ve Ermenistan'da konuyla ilgili cezai dava başlatılmıştı. Olayda iki asker hayatını kaybetmiş, bir asker de yaralanmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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