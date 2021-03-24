Rusya'dan Kanada'nın yaptırımlarına tepki

Kanada'nın 9 Rus yetkiliye yaptırım kararına Rusya'nın Kanada Büyükelçiliğinden tepki geldi.

Kanada Dışişleri Bakanlığı, 9 Rus yetkiliye "Rusya'da büyük ve sistematik insan hakları ihlalleri" nedeniyle yaptırım uyguladığını duyurmuş, yaptırımların üst düzey Rus yetkililere "cinayete teşebbüs", muhalif lider Alexei Navalny'nin tutuklanması ve protestoculara yapılan baskı nedeni ile uygulandığını açıklamıştı.

Kanada'nın yaptırım kararının ardından Rusya'nın Ottowa Büyükelçilinden tepki geldi. Kanada'nın Rusya'ya karşı aldığı yaptırım kararının eleştiren Büyükelçilik, "Uluslararası hukuk açısından kesinlikle meşru olmayan Kanada tarafından Rusya üzerindeki yaptırımlar uygulanmasını kınıyoruz" dedi.

"İÇ İŞLERİMİZE MÜDAHALE"

Büyükelçilik, Kanada'nın yaptırımlarına kesin olarak cevap verileceğini ifade ederek, Kanada'nın Rusya'ya Navalny üzerinden yaptırım kararı alınması Rusya'nın iç işlerine müdahale olarak görüldüğünü ifade etti. Büyükelçilik, "İç işlerimize müdahale etmek ve çarpıtmalara gerçeklik görünümü yüklemek girişimleri başarısızlığa mahkumdur" ifadelerini yer verdi.

Büyükelçilik ayrıca, Navalny gerekçesiyle uygulanan yaptırımların 2 ülke ilişkileri arasında ters etki yaptığını savunarak, bu gibi kararların ikili ilişkilere zarar verdiğini belirtti.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı