Rusya'dan Japonya'ya yüzdüğünü iddia edip sığınma başvurusunda bulundu
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Rusya'dan Japonya'ya yüzdüğünü iddia edip sığınma başvurusunda bulundu

Rusya'dan Japonya'ya yüzdüğünü iddia edip sığınma başvurusunda bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Japonya Göçmenlik Bürosu, Rusya'nın kontrolünde bulunan fakat Japonya'nın üzerinde hak iddia ettiği Kunashiri Adası'ndan yüzerek Japonya'ya ulaştığını iddia eden bir Rus vatandaşının, Japonya'ya sığınma başvurusunda bulunduğunu duyurdu.

Japonya Göçmenlik Bürosu, Rusya'nın kontrolünde bulunan fakat Japonya'nın üzerinde hak iddia ettiği Kunashiri Adası'ndan yüzerek Japonya'ya ulaştığını iddia eden bir Rus vatandaşının, Japonya'ya sığınma başvurusunda bulunduğunu duyurdu.

Japonya ile Rusya arasındaki çözülemeyen diplomatik sorunların başında gelen Kuril Adaları, bu kez sınır ihlali ya da askeri tatbikat krizi ile değil, akıl almaz bir olayla gündeme geldi. Japonya Göçmenlik Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın kontrolünde bulunan fakat Japonya'nın üzerinde hak iddia ettiği adaların parçası olan Kunashiri Adası'ndan yüzerek ülkeye ulaştığını iddia eden bir Rus vatandaşının, Japonya'ya sığınma başvurusunda bulunduğu kaydedildi. Kimliği açıklanmayan şahsın, 19 Ağustos'ta koruyucu gözaltı uygulaması kapsamında Japonya'nın Hokkaido eyaletinde gözetim altına alındığı belirtilirken, şahsın resmi göçmenlik başvurusunu da aynı eyalette bulunan Sapporo kentindeki Göçmenlik Bürosu'na yaptığı bildirildi. An itibariyle Sapporo'daki Göçmenlik Bürosu'nda tutulan şahsın, sığınmacı statüsü başvurusunda bulunan kişilerin başvuru değerlendirme sürecinde sınır dışı edilmemesini öngören Japon yasaları kapsamında bir süre ülkede kalacağı aktarıldı.

Diplomatik krize neden olan adalar

Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde topraklarına kattığı Kuril Adaları, Japonya tarafından Kuzey Toprakları olarak adlandırılıyor. İki ülkenin de üzerinde hak iddia ettiği adalar, söz konusu toprakların stratejik öneme sahip olduğunu düşünen Rusya'nın kontrolünde bulunuyor. Japonya, aralarında Kunashiri Adası'nın da bulunduğu Kuril Adaları'nın kendilerine geri verilmesini, 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde Japonya-Rusya arasında imzalanamayan barış anlaşmasının imzalanması için şart koşuyor. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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