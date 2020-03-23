Rusya'dan İtalya'ya "koronavirüs" dsteği Rusya, 4 bin 825 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid -19) nedeniyle hayatını kaybettiği İtalya'ya uzmanlardan oluşan bir ekip ve tıbbi ekipman desteği verdi.

Rusya, 4 bin 825 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid -19) nedeniyle hayatını kaybettiği İtalya'ya uzmanlardan oluşan bir ekip ve tıbbi ekipman desteği verdi. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, uzman ekibinin Kovid-19 ile mücadele konusunda destek amacıyla İtalya'ya ulaştığı bildirildi. Kaynak: AA