Rusya'dan İtalya'ya "koronavirüs" dsteği
Rusya, 4 bin 825 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid -19) nedeniyle hayatını kaybettiği İtalya'ya uzmanlardan oluşan bir ekip ve tıbbi ekipman desteği verdi.
23.03.2020 10:16 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:19
Rusya, 4 bin 825 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid -19) nedeniyle hayatını kaybettiği İtalya'ya uzmanlardan oluşan bir ekip ve tıbbi ekipman desteği verdi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, uzman ekibinin Kovid-19 ile mücadele konusunda destek amacıyla İtalya'ya ulaştığı bildirildi.
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Kaynak: AA