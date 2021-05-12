Rusya'dan, İsrail ve Filistin'e sükunet çağrısı
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Rusya'dan, İsrail ve Filistin'e sükunet çağrısı

Rusya'dan, İsrail ve Filistin'e sükunet çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

- Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in, Filistinli sivillere saldırısıyla başlayan gerilime dair her 2 tarafa da sükunet çağrısı yapıldı.

- Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in, Filistinli sivillere saldırısıyla başlayan gerilime dair her 2 tarafa da sükunet çağrısı yapıldı.

İsrail'in güçlerinin, Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinli Müslümanlara saldırmasının ardından Hamas, İsrail'e roket saldırıları ile karşılık vermiş, çıkan olaylara ise İsrail'den hava saldırıları ile yanıt gelmişti. Ayrıca Filistin ve İsrail'de birçok kentte çatışmalar çıkmış, dün gece saatlerinde İsrail'in Lod kentinde araçlar, okular ve sinagoglar kundaklanmıştı. Bölgede yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmede bulunan Rusya'dan ise her 2 tarafa da sükunet çağrısı geldi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin Rus basınına yaptığı açıklamada, gerilimin ancak müzakere yoluyla çözülebileceğine işaret ederek, "Yaşananlar karşısında sessiz kalınmamalı ve olaylar olduğu gibi lanse edilmeli. Bize göre gerilim ancak bu şekilde düşürülebilir ve Filistin ile İsrail arasındaki uzun süredir var olan sorunlar ve anlaşmazlıkların çözümüne geçilebilir" ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİN'DE YÜRÜTÜLEN İSKAN FAALİYETLERİNİN DERHAL VE TÜMÜYLE SONLANDIRILMASINDAN YANAYIZ"

Bakan Yardımcısı Verşinin, İsrail'in Filistin topraklarında hukuka aykırı olarak sürdürdüğü iskan faaliyetlerini derhal durdurması gerektiğine dikkat çekerek, "Kutsal Kudüs kentinin coğrafi, demografik ve tarihi niteliğini değiştirme girişimlerinin hukuka aykırı olduğunu ve yasal hükmü bulunmadığını düşünüyoruz. Moskova, Kudüs'teki kutsal yerlerin statükosuna mutlak şekilde saygı gösterilmesini destekliyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun ve Güvenlik Konseyi'nin çok sayıda kararına uygun olarak, işgal altındaki Filistin topraklarında yürütülen iskan faaliyetlerinin derhal ve tümüyle sonlandırılmasından yanayız" ifadelerini kullandı. Ayrıca Verşinin, İsrail'in Filistinlilere ait mülkleri iade etmesini de istedi.

ERDOĞAN - PUTİN GÖRÜŞMESİNİ HATIRLATTI

Moskova'nın olaya taraf tüm ülkelerle iletişimde olduğunu belirten Verşinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın bugün gerçekleşen telefon görüşmesini hatırlatarak, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) başkanlık eden Çinli ortaklarımızın yanı sıra diğer üye ülkelerin heyetleriyle de koordinasyon içinde, mevcut duruma ilişkin tutumları birbirine yaklaştırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Tüm ilgili aktörlerle ikili düzeyde temasımızı sürdürüyoruz. Özellikle Rusya ve Türkiye'nin liderleri ve Dışişleri Bakanları arasındaki telefon görüşmelerinde, gerilimi azaltma konusu ele alındı" dedi.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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