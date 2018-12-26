Rusya'dan İsrail'in Suriye saldırısına tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları ve saldırıların şekli nedeniyle derin endişe duyuyoruz.

Rusya'dan İsrail'in Suriye saldırısına tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları ve saldırıların şekli nedeniyle derin endişe duyuyoruz. İsrail, 1701 sayılı karar dahil, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarını ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü kabaca ihlal etmiştir." denildi.

Kaynak: Dunya.com

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