Rusya'dan İsrail ile Filistin arasında arabuluculuk teklifi
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Rusya'dan İsrail ile Filistin arasında arabuluculuk teklifi

Rusya'dan İsrail ile Filistin arasında arabuluculuk teklifi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin, Filistin ve Ürdün Büyükelçileri ile yaptığı toplantında, Moskova'nın İsrail ile Filistin barış süreci çabalarını hızlandırmaya hazır olduğunu yineledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin, Filistin ve Ürdün Büyükelçileri ile yaptığı toplantında, Moskova'nın İsrail ile Filistin barış süreci çabalarını hızlandırmaya hazır olduğunu yineledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rus tarafı, uluslararası arabuluculardan Orta Doğu Dörtlüsü tarafından sunulan yardım fırsatları da dahil olmak üzere bu alandaki çabaları daha da yoğunlaştırmaya hazır olduğunu yineledi" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, "Görüşmede Filistin ve Ürdün Büyükelçileri, İsrail'in Filistinlileri Doğu Kudüs Şeyh Cerrah mahallesindeki evlerinden tahliye etme planlarının ve El-Aksa camisindeki şiddet eylemlerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı" dedi.SICAK BÖLGEDE SON DURUM

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'ye yaptığı saldırılarda, hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı, 13 çocuk 43 Filistinlinin hayatını kaybettiğini  ve toplamda 296 kişinin ise yaralı olduğunu belirtti.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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