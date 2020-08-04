Rusya'dan İsrail'e "Suriye'ye saldırı" kınaması
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Rusya'dan İsrail'e "Suriye'ye saldırı" kınaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine saldırı düzenlemesi nedeniyle İsrail'i kınadı.

Rusya'dan İsrail'e
04.08.2020 19:51 | Son Güncelleme: 04.08.2020 19:55

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine saldırı düzenlemesi nedeniyle İsrail'i kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e ait savaş uçakları ve helikopterlerinin Şam'ın güneyinde konuşlu Esed rejimi ordusu hedeflerine saldırı düzenlediği anımsatıldı.

İsrail ve Suriye arasındaki ilişkilerin tekrar kötüleşmesinden endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, "Bu eylemleri kararlı şekilde kınıyoruz. İsrail yönetimini Orta Doğu bölgesi için tehlikeli sonuçlara yol açacak benzer adımları tekrarlamaması için ikaz ediyoruz." denildi.

Rusya'nın, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediğine dikkati çekilen açıklamada, "Her iki tarafı da itidale ve gerginliğin artmasına müsaade etmemeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, İsrail savaş uçakları ve helikopterlerinin, işgal altındaki Golan Tepeleri'nin güneyinde patlayıcı maddelerle saldırı girişimine karşılık olarak Suriye'nin güneyindeki hedeflere saldırdığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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