Ajan Krizi Büyüyor! İngiltere'nin Ardından Rusya da Diplomatları Sınır Dışı Ediyor

Çifte ajan Sergey Skripal'ın kızıyla birlikte zehirlenmesinin ardından başlayan İngiltere Rusya krizi büyüyor.

İngiltere'nin dün 23 Rus diplomatı sınırdışı etme kararına Rusya'dan misilleme geldi. Rusya, "İngiliz diplomatları kısa süre içinde sınırdışı edeceğiz" açıklamasını yaptı.

RUSYA, İNGİLİZ DİPLOMATLAR SINIR DIŞI EDİLECEK

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına ilişkin misilleme önlemleri alacağını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, Rusya'da İngiliz diplomatların ülkeden çıkarılacağını duyurdu. İngiltere'nin aldığı karara karşı adım atan Rusya, en kısa sürede Londra'ya karşı tedbirlerin hayata geçirileceğini dile getirdi.

İNGİLTERE, 23 RUS DİPLOMATI SINIR DIŞI ETME KARARI ALMIŞTI

İngiltere'nin 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı Soğuk Savaş döneminden bugüne Rusya'ya karşı uygulanan en büyük yaptırım olması bakımından önem kazanıyor.

OLAYIN PERDE ARKASI

Eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'da sinir gazı ile zehirlenmiş bir halde bulundu. Skripal ve kızı o günden bu yana yoğun bakımda.