Rusya'dan İngiliz medyasına cezai misilleme hazırlığı
Rusya'da Medya Düzenleyicisi kurum Roskomnadzor, İngiltere'nin devlet destekli Rus Televizyon kanalı Russia Today'a ceza vermesine misilleme yapmaya hazırlanıyor
Rusya'da Medya Düzenleyicisi kurum Roskomnadzor, İngiltere'nin devlet destekli Rus Televizyon kanalı Russia Today'a ceza vermesine misilleme yapmaya hazırlanıyor.
Roskomnadzor, Rusya'da faaliyet gösteren İngiltere menşeli ve diğer yabancı medya kuruluşlarına ceza verilebilmesi için yasaları değiştirmeyi planladığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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