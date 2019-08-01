Rusya'dan İngiliz medyasına cezai misilleme hazırlığı

Rusya'dan İngiliz medyasına cezai misilleme hazırlığı

Rusya'da Medya Düzenleyicisi kurum Roskomnadzor, İngiltere'nin devlet destekli Rus Televizyon kanalı Russia Today'a ceza vermesine misilleme yapmaya hazırlanıyor

1.08.2019 19:36
Rusya'dan İngiliz medyasına cezai misilleme hazırlığı

Rusya'da Medya Düzenleyicisi kurum Roskomnadzor, İngiltere'nin devlet destekli Rus Televizyon kanalı Russia Today'a ceza vermesine misilleme yapmaya hazırlanıyor.

Roskomnadzor, Rusya'da faaliyet gösteren İngiltere menşeli ve diğer yabancı medya kuruluşlarına ceza verilebilmesi için yasaları değiştirmeyi planladığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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