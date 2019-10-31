31.10.2019 12:38

- Rusya'dan İdlib'de hava saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı

İDLİB - Suriye'de Beşar Esad rejimini destekleyen Rus savaş uçaklarının İdlib'de düzenlediği hava saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Suriye'de Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki Kafr Nabl köyüne hava saldırısı düzenledi. Hava saldırısında bir baba ve kızının hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Sivil savunma ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının kritik olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA