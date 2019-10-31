- Rusya'dan İdlib'de hava saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı
- Rusya'dan İdlib'de hava saldırısı: 2 ölü, 3 yaralıİDLİB - Suriye'de Beşar Esad rejimini destekleyen Rus savaş uçaklarının İdlib'de düzenlediği hava saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
- Rusya'dan İdlib'de hava saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı
İDLİB - Suriye'de Beşar Esad rejimini destekleyen Rus savaş uçaklarının İdlib'de düzenlediği hava saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Suriye'de Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki Kafr Nabl köyüne hava saldırısı düzenledi. Hava saldırısında bir baba ve kızının hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Sivil savunma ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının kritik olduğu bildirildi.
VİDEO: - Rusya'dan İdlib'de hava saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı