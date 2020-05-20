Rusya'dan Hafter'e Suriyeli savaşçı desteği
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Rusya'dan Hafter'e Suriyeli savaşçı desteği

Rusya, Suriye'nin güneyindeki Humus ilinde Esed rejimi bölgesinden Suriyeli gençleri, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in saflarında aylık 1500 dolar karşılığında savaşmaları için gönderiyor.

Rusya'dan Hafter'e Suriyeli savaşçı desteği
20.05.2020 14:40 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:40

Rusya, Suriye'nin güneyindeki Humus ilinde Esed rejimi bölgesinden Suriyeli gençleri, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in saflarında aylık 1500 dolar karşılığında savaşmaları için gönderiyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'de Esed rejimine destek veren Rusya, Libya'da Hafter saflarını Suriyeli paralı savaşçılarla güçlendirmek istiyor.

Rusya, Humus ilinde açtığı kayıt merkezlerinde, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in saflarında aylık 1500 dolar karşılığında savaşmak isteyenleri kaydediyor.

Rusya'nın, Suriye'de Hafter için yaptığı bu çalışmaya Esed rejimi destekçilerinden İran, lojistik destek veriyor.

Humus ili kuzey kırsalında kayıt yaptıran 600 kişi, İran ve Rusya askeri araçlarıyla önce Hama Askeri Havaalanı ve akabinde Lazkiye'deki Hmeymim Askeri Havaalanı'na taşındı.

Kaynaklar, çoğunluğu sivillerden oluşan Suriyelilerin, Hmeymim Askeri Havalanı'nda 500'er dolar ön ödeme yapılarak Hafter saflarında savaşmaları için Libya'ya gönderildiğini aktardı.

Rusya, Mayıs başlarında da Hafter saflarında savaşmaları için Suriye'den birkaç yüz paralı savaşçı göndermişti.

Hafter saflarında Rus paralı askerler, Sudan'dan getirilen "Cancavid" milisleri ve Çadlı silahlı isyancılar gibi çok sayıda yabancı savaşçı bulunuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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