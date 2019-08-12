Rusya'dan Google'a protesto uyarısı: Yasa dışı gösterilerin reklamını yapma

Rusya'dan Google'a protesto uyarısı: Yasa dışı gösterilerin reklamını yapma

Rus iletişim denetleme ve düzenleme kurumu Roscomnadzor Google'dan YouTube üzerinden yasa dışı toplu eylemlerin reklamını yapmamasını istedi

12.08.2019 02:06
Rusya'dan Google'a protesto uyarısı: Yasa dışı gösterilerin reklamını yapma

Rus iletişim denetleme ve düzenleme kurumu Roscomnadzor, Google'dan YouTube üzerinden yasa dışı toplu eylemlerin reklamını yapmamasını istedi.

Rusya'da onbinlerce kişi Moskova'da yapılacak yerel seçimler öncesi adil ve özgür seçim talebiyle protesto gösterisi düzenlemiş ve polis kalabalığa sert müdahalede bulunmuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et