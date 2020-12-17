Rusya'dan Google'a para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Rusya'dan Google'a para cezası

17.12.2020 13:25 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:28
Rusya'dan Google'a para cezası

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir mahkeme, Google'a idari ihlal nedeniyle 3 milyon ruble para cezası kesti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir mahkeme, Google'a idari ihlal nedeniyle 3 milyon ruble para cezası kesti.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Google aleyhine açtığı dava, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

Rusya'da yasaklanan sitelerin Google arama motoru sonuçlarında çıkması nedeniyle şirketin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, Google'a 3 milyon ruble (yaklaşık 42 bin dolar) para cezası verdi.

Google, benzer davalar sonucu Rusya'da daha önce 500 bin ve 700 bin ruble tutarında cezalar ödemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ezgi Mola Nilgün Belgün Hakan Taşıyan
Spor Pierre Webo Burak Yılmaz Kylian Mbappe Ümit Şamiloğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Çocuk Adana Jandarma İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rusya'dan Google'a para cezası | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 13:28:38. #1.15#
title