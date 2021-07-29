Rusya'dan Google'a 3 milyon ruble para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rusya'dan Google'a 3 milyon ruble para cezası

Rusya'dan Google'a 3 milyon ruble para cezası
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel

Rusya'da bir mahkeme, teknoloji şirketi Google'a şahsi bilgilere yönelik yasayı ihlal nedeniyle 3 milyon ruble para cezası verdi.

Rusya'da bir mahkeme, teknoloji şirketi Google'a şahsi bilgilere yönelik yasayı ihlal nedeniyle 3 milyon ruble para cezası verdi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Google aleyhine açtığı dava, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

Google'ın Rusya'daki şahsi bilgilerin korunmasına yönelik yasayı ihlal etmesi nedeniyle şirketin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, Google'a 3 milyon ruble para cezası verdi.

Rus yasalarına göre Google'ın kullanıcılara ait bilgileri Rusya'da depolaması gerekiyor.

Ülkede benzer ihlallerden ötürü Linkedin adlı internet sitesi 2016'da yasaklanmış, Facebook ve Twitter'a ise geçen yıl toplam 8 milyon ruble para cezası verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

ABD'li teknoloji devi Google'dan çalışanlarına aşı zorunluluğu
ABD'li teknoloji devi Google'dan çalışanlarına aşı zorunluluğu
Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
Cehennemin fragmanı gibi! Adana'da termometreler 47 dereceyi gösterdi
Cehennemin fragmanı gibi! Adana'da termometreler 47 dereceyi gösterdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Tanju Bilgiç Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Sevda Erginci Mehmet Ali Erbil
Spor Eda Erdem Aytaç Kara Abdullah Avcı Roger Schmidt Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rusya'dan Google'a 3 milyon ruble para cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 14:55:37. #1.15#

title