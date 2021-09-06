Rusya'dan 'Gine Cumhurbaşkanı Conde'yi serbest bırakın' çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rusya'dan 'Gine Cumhurbaşkanı Conde'yi serbest bırakın' çağrısı

Rusya'dan 'Gine Cumhurbaşkanı Conde'yi serbest bırakın' çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ev hapsinde tutulan Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin derhal serbest bırakılması için orduya çağrıda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ev hapsinde tutulan Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin derhal serbest bırakılması için orduya çağrıda bulundu.

Batı Afrika ülkesi Gine'de dün ordu yönetime el koyarak Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi ev hapsine almıştı. Ülkede yapılan askeri darbenin ardından dünyanın farklı ülkelerinden açıklamalar gelmeye başladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "5 Eylül tarihinde başkent Konakri'de bir grup askerin girişimiyle dost Gine Cumhuriyeti'nde başlayan olayları derin kaygı ile takip ediyoruz. Gelen haberlere göre darbeciler cumhurbaşkanlığı binasını bastı ve Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi tutukladı. Anayasa ve parlamentonun askıya alındığı duyuruldu. Ülkede şuan sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve sınırlar kapatıldı. Cumhurbaşkanı Conde'nin nerede olduğu henüz bilinmiyor. Moskova, anayasaya karşı herhangi bir hükümet değişikliği girişimine karşı çıkmaktadır. Conde'nin serbest bırakılmasını ve dokunulmazlığını talep ediyoruz. Gine'deki durumun bir an önce anayasal çerçeveye oturtulmasını gerekli görüyoruz. Tüm Gine siyasi güçlerini daha fazla şiddete yol açabilecek eylemlerden kaçınmaya ve mevcut durumun barışçıl müzakere yoluyla çözülmesi için çalışmaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında Rusya'nın Konakri Büyükelçiliği ile sürekli temas halinde olduğu, askeri darbe nedeniyle herhangi bir diplomatik görevli veya Rus vatandaşının zarar görmediği veya yaralanmadığı ifade edildi. Açıklamada Rusya vatandaşlarının Gine'ye seyahatlerinden kaçınması gerektiği belirtilirken daha önce planlanan Gine Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı İbrahim Halil Kaba'nın, Moskova temaslarının iptal edildiği duyuruldu. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Daha adil bir dünya mümkün' adlı kitabı 6 Eylül'de çıkıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha adil bir dünya mümkün" adlı kitabı 6 Eylül'de çıkıyor
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Rize Genişletilmiş İl Danışma Toplantısına katıldı: (2)
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Rize Genişletilmiş İl Danışma Toplantısına katıldı: (2)
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Rize Genişletilmiş İl Danışma Toplantısına katıldı: (1)
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Rize Genişletilmiş İl Danışma Toplantısına katıldı: (1)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Derya Şensoy Defne Samyeli
Spor Umut Meraş Burak Elmas Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Rusya'dan 'Gine Cumhurbaşkanı Conde'yi serbest bırakın' çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 15:05:34. #1.14#

title