Rusya'dan 'Gine Cumhurbaşkanı Conde'yi serbest bırakın' çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ev hapsinde tutulan Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin derhal serbest bırakılması için orduya çağrıda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ev hapsinde tutulan Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin derhal serbest bırakılması için orduya çağrıda bulundu.

Batı Afrika ülkesi Gine'de dün ordu yönetime el koyarak Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi ev hapsine almıştı. Ülkede yapılan askeri darbenin ardından dünyanın farklı ülkelerinden açıklamalar gelmeye başladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "5 Eylül tarihinde başkent Konakri'de bir grup askerin girişimiyle dost Gine Cumhuriyeti'nde başlayan olayları derin kaygı ile takip ediyoruz. Gelen haberlere göre darbeciler cumhurbaşkanlığı binasını bastı ve Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi tutukladı. Anayasa ve parlamentonun askıya alındığı duyuruldu. Ülkede şuan sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve sınırlar kapatıldı. Cumhurbaşkanı Conde'nin nerede olduğu henüz bilinmiyor. Moskova, anayasaya karşı herhangi bir hükümet değişikliği girişimine karşı çıkmaktadır. Conde'nin serbest bırakılmasını ve dokunulmazlığını talep ediyoruz. Gine'deki durumun bir an önce anayasal çerçeveye oturtulmasını gerekli görüyoruz. Tüm Gine siyasi güçlerini daha fazla şiddete yol açabilecek eylemlerden kaçınmaya ve mevcut durumun barışçıl müzakere yoluyla çözülmesi için çalışmaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında Rusya'nın Konakri Büyükelçiliği ile sürekli temas halinde olduğu, askeri darbe nedeniyle herhangi bir diplomatik görevli veya Rus vatandaşının zarar görmediği veya yaralanmadığı ifade edildi. Açıklamada Rusya vatandaşlarının Gine'ye seyahatlerinden kaçınması gerektiği belirtilirken daha önce planlanan Gine Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı İbrahim Halil Kaba'nın, Moskova temaslarının iptal edildiği duyuruldu. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı