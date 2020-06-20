Rusya'dan getirilen Kovid-19 hastasının tedavisi İzmir'de sürüyor
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Rusya'dan getirilen Kovid-19 hastasının tedavisi İzmir'de sürüyor

Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla dün yurda getirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası 41 yaşındaki Yılmaz Günay'ın tedavisine, İzmir'de devam ediliyor.

20.06.2020 14:51 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:56

Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla dün yurda getirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası 41 yaşındaki Yılmaz Günay'ın tedavisine, İzmir'de devam ediliyor.

Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Abdurrahman Hamdi İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastaya uygulanan hızlı Kovid-19 testinin, pozitif sonuç verdiğini belirtti.

Tedaviye hemen başladıklarını aktaran İnan, "Çekilen akciğer tomografisinde pnömoni vardı. Sağlık sorunlarından dolayı iletişim kurmakta zorlandık. Kovid servisinde tedavi altına aldık. Sabah yapılan muayenesinde hastanın iyiye gittiği görüldü. Sorulara yanıt verdi. Hastanın Rusya'dan gönderilen epikriz raporunda hastaya bir süre antibiyotik tedavi uygulandığı ama durumunun kötüye gittiğinin gözlenmesinin ardından hastanın ve yakınlarının isteğiyle Türkiye'ye nakledildiği belirtilmiş. Hastanemiz Kovid-19 tedavisinde yetkin ve uzman kadroları mevcuttur. İnanıyoruz ki hastamız en kısa sürede sağlığına kavuşup taburcu olacak." diye konuştu.

Aileden teşekkür

Günay'ın kayınbiraderi Çağlayan Güngör da yaptığı açıklamada, iki çocuk babası eniştesinin 1 yıldır Rusya'da doğal gaz firmasında çalıştığını belirtti.

Eniştesinin isteği üzerine Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle temasa geçtiklerini aktaran Güngör, "Şükürler olsun ülkemizin olanakları sayesinde getirildi. Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine getirildiği andan itibaren doktor ve hemşireler eniştem için seferber oldu. Onunla güzel bir şekilde ilgileniyorlar. Doktorlar eniştemin en kısa sürede normal sürece döneceğinin müjdesini verdi." ifadelerini kullandı.

Göngör, Sağlık, İçişleri, Dışişleri bakanlıkları yetkilileriyle ile kendileriyle ilgilenen AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan'a teşekkür etti.

Rusya'dan getirilen Kovid-19 hastasının tedavisi İzmir'de sürüyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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