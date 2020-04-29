Rusya'dan getirilen 98 kişi, Aksaray'da karantinaya alındı
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Rusya'dan getirilen 98 kişi, Aksaray'da karantinaya alındı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Rusya'dan Türkiye'ye getirilen 98 kişi, 14 günlük karantina sürecini geçirmek üzere Aksaray'daki KYK yurduna yerleştirildi.

Rusya'dan getirilen 98 kişi, Aksaray'da karantinaya alındı
29.04.2020 22:21 | Son Güncelleme: 29.04.2020 22:21

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Rusya'dan Türkiye'ye getirilen 98 kişi, 14 günlük karantina sürecini geçirmek üzere Aksaray'daki KYK yurduna yerleştirildi. 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışındaki Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirilme işlemleri sürüyor. Bu kapsamda, Rusya'daki 98 Türk vatandaşı, hava yoluyla önce Nevşehir'e, ardından kara yolu ile Aksaray'a getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurda yerleştirildi. İşlemler sırasında AFAD, UMKE ve polis ekipleri de hazır bulundu.Rusya'dan gelen vatandaşlardan Nihat Yıldız, "Allah devletimizden razı olsun. Adana Ceyhanlıyım. Çok şükür ülkemize döndük. Bizim için her şeyi düşünen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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