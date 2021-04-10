Rusya'dan getirdikleri 5 bin ton GDO'lu çeltiği piyasaya sürmeye çalıştıkları iddia edilen 9 sanığa dava

Rusya'dan gemiyle İskenderun Limanı'na getirilerek kentte bir antrepoya konulan 5 bin ton GDO'lu çeltiği piyasaya sürmeye çalıştıkları iddia edilen tutuksuz 9 sanık hakkında 12'şer yıla kadar hapis ve 200'er bin liraya kadar para cezası istemiyle dava açıldı.

Rusya'dan gemiyle İskenderun Limanı'na getirilerek kentte bir antrepoya konulan 5 bin ton GDO'lu çeltiği piyasaya sürmeye çalıştıkları iddia edilen tutuksuz 9 sanık hakkında 12'şer yıla kadar hapis ve 200'er bin liraya kadar para cezası istemiyle dava açıldı.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca, geçen yıl 31 Aralık'ta gümrük muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 5 bin ton GDO'lu çeltik ele geçirilmesiyle ilgili 9 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında, Biyogüvenlik Kanunu'na muhalefet suçundan 12'şer yıla kadar hapis ve 200'er bin liraya kadar para cezası istemiyle hazırlanan iddianame, İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, numune alma tutanakları, analiz raporları ve suça konu çeltikle ilgili evrak ve delilere yer verildi.

GDO'lu çeltiğin gümrük muhafaza ekiplerince nasıl ele geçirildiği de anlatılan iddianamede, "Rusya'dan İskenderun Limanı'na GDO'lu 5 biner tonluk 4 gemi ile çeltik geleceği, bu çeltiklerin uygun gümrükçü ve gümrük memuru bulunduğunda ürünlerin uygunmuş gibi gösterilerek ithalat izni alınıp, sözde millileştirilerek satışının yapılacağı." ihbarına yer verildi.

İhbar üzerine başlatılan çalışmayla 5 bin ton GDO'lu çeltiğin piyasaya sürülmeden ele geçirildiği belirtilen iddianamede, yakalanan 9 şüphelinin ifadelerine de yer verildi.

İddianamede, "Şüphelilerin çeltiğin GDO'lu olduğunu bilmedikleri ve buna dair sertifikalarının bulunması nedeniyle ithalat yaptıkları yönündeki ifadeleri kendilerini suçtan kurtarmaya yönelik" değerlendirmesi yapıldı.

Suçtan zarar görenin Tarım ve Orman Bakanlığı olduğu anlatılan iddianamede, sanıkların Biyogüvenlik Kanunu'na muhalefet suçundan 5 yıldan 12'şer yıla kadar hapis ve 200'er bin liraya kadar para cezasıyla cezalandırılmaları istendi.

Şüpheliler ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

GDO'lu çeltik piyasaya sürülmeden ele geçirilmişti

Ticaret Bakanlığından geçen yıl 31 Aralık'ta yapılan açıklamada, "Alo 136" ihbar hattına "Türkiye'ye yüklü miktarda genetiği değiştirilmiş pirinç getirileceğine" ilişkin bir ihbar geldiği ve Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılıkla İstihbarat Müdürlüğüne bağlı ekiplerin Rusya'dan İskenderun Limanı'na 5 gemiyle yapılacak sevkiyatı "riskli" olarak değerlendirdiği bildirilmişti.

Gemi Takip Sistemi aracılığıyla uydu üzerinden izlenen gemiler, liman sahasına girişlerinin ardından takip edilmiş, yükün Hatay'da bir antrepoya aktarılması ve yüke ilişkin gümrük beyannamesi açılması sonrasında ekipler harekete geçmişti.

Antrepoda bulunan 5 bin ton çeltiğin Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Ankara Gıda Laboratuvarlarındaki incelemesinde GDO'lu olduğu belirlenmiş, operasyon neticesinde piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan ürüne el konulmuş, 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli