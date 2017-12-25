Rusya'dan Galatasaray'a Destek

Galatasaray’ın Akhisar’la oynadığı maç için Türk Telekom Stadı’na gelen Victoria Lopyreva, dün de sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılara mesaj gönderdi.

Rusya'dan Galatasaray'a Destek



Cim-Bom'un Teleset Mobilya Akhisar'la oynadığı karşılaşma için Türk Telekom Stadı'na gelen 2018 FIFA Dünya Kupası elçisi Victoria Lopyreva, dün de sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılara mesaj gönderdi.

Rus spiker, "Bugün (dün) Aslanların günü... İmparator Fatih Terim ile zirve yürüyüşünde tüm Aslanlara başarılar!" ifadelerini kullandı.



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Kaynak: Skorer

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