Rusya'dan Galatasaray'a Destek
Galatasaray’ın Akhisar’la oynadığı maç için Türk Telekom Stadı’na gelen Victoria Lopyreva, dün de sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılara mesaj gönderdi.
Cim-Bom'un Teleset Mobilya Akhisar'la oynadığı karşılaşma için Türk Telekom Stadı'na gelen 2018 FIFA Dünya Kupası elçisi Victoria Lopyreva, dün de sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılara mesaj gönderdi.
Rus spiker, "Bugün (dün) Aslanların günü... İmparator Fatih Terim ile zirve yürüyüşünde tüm Aslanlara başarılar!" ifadelerini kullandı.
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Kaynak: Skorer
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