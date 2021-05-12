Rusya'dan Filistin ve İsrail'e itidal çağrısı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'de yaşanan son İsrail saldırılarının ardından, Filistin ve İsrail'e itidal çağrısında bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'de yaşanan son İsrail saldırılarının ardından, Filistin ve İsrail'e itidal çağrısında bulundu.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, çatışmanın taraflarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına dayanarak bir çözüm bulmaya çalışması gerektiğini ifade etti.

Peskov, "Her iki tarafı da itidale çağırıyoruz. Sivil kayıpların artması ve ayrım gözetmeksizin sivillerin bombalanmasından endişe ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura