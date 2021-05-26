Rusya'dan Facebook'a 26 milyon ruble para cezası
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Rusya'dan Facebook'a 26 milyon ruble para cezası

Rusya'dan Facebook'a 26 milyon ruble para cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rusya'nın başkenti Moskova'da yer alan Tagansky mahkemesinde, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından yasaklı içeriklerin kaldırılmasına yönelik açılan davada sosyal medya şirketi Facebook, 26 milyon ruble (3 milyon Türk lirası) para...

Rusya'nın başkenti Moskova'da yer alan Tagansky mahkemesinde, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından yasaklı içeriklerin kaldırılmasına yönelik açılan davada sosyal medya şirketi Facebook, 26 milyon ruble (3 milyon Türk lirası) para cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz günlerde Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), sosyal medya şirketi Facebook'tan aralarında Rus muhalif lider Alexei Navalny protestoları sırasında yetişkin olmayan kişileri gösterilere davet eden paylaşımlar da dahil olmak üzere Rusya'daki yasaklı içeriklerin kaldırılmasını istemişti. Daha sonra Roskomnadzor, bahsi geçen içeriklerin kaldırılmaması nedeniyle Facebook'a dava açmıştı. Davanın görüldüğü Rusya'nın başkenti Moskova'da yer alan Tagansky Bölge Mahkemesi'nden ise Facebook'a para cezası geldi. Tagansky Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, içeriklerin kaldırılmaması nedeniyle mahkeme heyetinin Facebook şirketini 26 milyon ruble (3 milyon Türk lirası) para cezasına çarptırdığı belirtildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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