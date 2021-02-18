Rusya'dan Estonya'ya diplomatik misilleme
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Rusya'dan Estonya'ya diplomatik misilleme

18.02.2021 17:28 | Son Güncelleme: 18.02.2021 17:32
Rusya'dan Estonya'ya diplomatik misilleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Estonyalı bir diplomatın misilleme olarak sınır dışı edildiği ifade edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Estonyalı bir diplomatın misilleme olarak sınır dışı edildiği ifade edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, başkent Moskova'da görevli Estonyalı bir diplomatın misilleme olarak sınır dışı edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Estonya'nın daha önce Rus bir diplomatı gerekçe göstermeksizin sınır dışı etmesi üzerine bu kararın alındığı belirtildi. Rusya, geçen ay içerisinde Polonya, Alman ve İsveçli diplomatları Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin serbest bırakılması için düzenlenen protestolara katıldıkları gerekçesiyle sınır dışı etmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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