Rusya'dan Esad rejimine askeri uçak takviyesi
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Rusya'dan Esad rejimine askeri uçak takviyesi

Rusya'nın Suriye Büyükelçiliği, Beşar Esad rejimine MİG-29 tipi savaş uçakları verdiklerini duyurdu.

Rusya'dan Esad rejimine askeri uçak takviyesi
04.06.2020 16:31 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:31

Rusya'nın Suriye Büyükelçiliği, Beşar Esad rejimine MİG-29 tipi savaş uçakları verdiklerini duyurdu.

Rusya'nın Suriye Büyükelçiliği, Beşar Esad rejimine yeni grup MİG-29 tipi savaş uçakları verildiğini duyurdu. Elçiliğin sosyal medya hesaplarından yayınlanan mesajda, "Suriye Arap Ordusu, Rusya ve Suriye arasında yapılan anlaşmalar gereğince, ikinci grup gelişmiş MiG-29 uçaklarını bünyesine katmıştır. Suriye ordusu, bu uçaklarda görevlerine başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Rusya Büyükelçiliği, Esad'ın basın kolu Suriye Arap Haber Ajansı'nın (SANA) konuya ilişkin haberini de açıklamasında paylaştı. Haber ajansının açıklamasında, uçakların Hmeymim Hava Üssü'nden farklı hava üslerine doğru yola çıktığı ve Suriye genelinde uçuşlara başladığı duyuruldu. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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