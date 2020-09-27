Rusya'dan Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına ilişkin açıklama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rusya'dan Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına ilişkin açıklama

27.09.2020 12:18 | Son Güncelleme: 27.09.2020 12:23
Rusya'dan Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına ilişkin açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın sabah saatlerinde Azerbaycan'a düzenlediği saldırının ardından taraflara "müzakere" çağrısında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın sabah saatlerinde Azerbaycan'a düzenlediği saldırının ardından taraflara "müzakere" çağrısında bulundu.

Ermenistan'ın sabah saatlerinde Azerbaycan sınırındaki sivilleri hedef alan saldırılarından sonra Rusya Dışişleri Bakanlığı yaşanan gerilim üzerine açıklama yaptı. Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Mevcut bilgilere göre Dağlık Karabağ çatışma bölgesindeki durum ani bir şekilde kötüleşti. Çatışma hattı boyunca her 2 taraf yoğun bombardımana devam ediyor. Durumu istikrara kavuşturmak için tarafları derhal ateşkese ve müzakerelere başlamaya çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Halife Hafter Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Kemal Ayvaz Türkan Şoray Aytaç Ağırlar
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Eddie Newton Mehmet Özdilek Vincent Aboubakar
Daha Fazla Ateş Kaza Futbolcu Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rusya'dan Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına ilişkin açıklama - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.9.2020 12:22:37. #1.14#
title