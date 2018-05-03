Rusya'dan Ermenistan Açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'daki olayları yakından takip ettiğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'daki durum hakkında açıklama yayınladı. Açıklamada, Rusya'nın Ermenistan'daki yaşanan olaylarla ilgili her şeyi yakından takip ettiği belirtilerek, "Ülkenin siyasi güçleri arasındaki tüm farklılıkların yasal, anayasal ve yapıcı diyalog yoluyla çözüleceğine inanıyoruz. Bu, yakın gelecekte hükümetin istikrarını geri kazanmaya ve toplumu normal yaşama geri döndürmeye yardımcı olacak" ifadeleri yer aldı. - MOSKOVA