Rusya'dan Ermenistan'a maske ve tıbbı cihaz yardımı
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Rusya'dan Ermenistan'a maske ve tıbbı cihaz yardımı

Korona virüsü vakalarında sürekli artış gözlenen Ermenistan'a Çin'den sonra Rusya tarafından maske ve tıbbi cihaz yardımı gönderildi.

10.04.2020 09:21 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:21
Rusya'dan Ermenistan'a maske ve tıbbı cihaz yardımı

Korona virüsü vakalarında sürekli artış gözlenen Ermenistan'a Çin'den sonra Rusya tarafından maske ve tıbbi cihaz yardımı gönderildi.

Ermenistan'da korona virüs salgını yayılmaya devam ederken Ermenistan Sağlık Bakanlığı şu ana kadar toplam 921 kişinin korona virüsü nedeniyle hastanelerde tedavi gördüğünü, 10 kişinin öldüğünü ve 138 kişinin de iyileştiğini açıkladı. Ermenistan'ın dış dünyayla bağlantı kurabildiği 2 ülke olan İran ve Gürcistan sınır kapıları da korona virüsü nedeniyle kapatıldı. Ermenistan'da ticaretin durması nedeniyle ekonomik ve sağlık alanında zor günler geçiren ülkeye Çin, korona virüsü ile mücadele çerçevesinde insani yardım gönderdi. Ardından ise Rusya bu yardımlara ilave olarak yardım göndermeye başladı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ermenistan'a İlyuşin İl-76 tipi kargo uçağıyla maske ve tıbbi cihazlar içeren yardım malzemeleri gönderildiğini belirtti. Buna ek olarak Rus askeri virologların da Ermenistan'a gönderildiği ve burada Rus uzmanların korona virüsüne karşı çalışma yapacağı açıklandı.

Ermenistan, IMF'den kredi aldı

Ekonomisi kötü olduğu için uzun süredir sorunlar yaşayan Ermenistan, korona virüsü nedeniyle iyice kötüleşen ekonomi nedeniyle Uluslararası Para Fonu'na (IMF) başvurdu. IMF tarafından yapılan açıklamada Ermenistan ile Stand - By anlaşmasının ikincisinin gerçekleştiği, IMF icra kurulunun Mayıs ayı ortasında yapacağı toplantıda anlaşmanın onaylanacağı ve ardından IMF tarafından ülkeye 175.2 milyon dolar kredi tutarının aktarılacağı ifade edildi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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